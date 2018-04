Cani da adottare

BLONDIE - Pimpante e briosa

Amorevole Greyhound femmina di 4 anni e mezzo. Pimpante e briosa, è fiduciosa e rilassata nei confronti delle persone, mentre non è compatibile con i gatti e con i cani di taglia piccola.



DOODLE - Vero “cuor contento”

Bel Greyhound maschio di 2 anni. È un vero “cuor contento”: solare, divertente ed amabile, adora la compagnia di adulti e bambini. Non va d’accordo con gatti e cani di taglia piccola.



DESSIE - Indole da leader

Elegante Greyhound maschio di 3 anni e mezzo. Ha l’indole da leader: carismatico, disinvolto e molto equilibrato, va d’accordo con le persone e con tutti i cani, ma non con i gatti.

MARINO - Gioioso e socievole

Splendido Galgo di 3 anni. Gioioso e socievole, è aperto all’interazione con gli esseri umani e molto collaborativo. Intelligente ed affettuoso, aspetta trepidante di essere adottato.

Per info e adozioni:

Associazione Pet Levrieri Onlus, tel. 338/9541011 e 345/4543054 – adozioni.petlevrieri@gmail.com – www.petlevrieri.it