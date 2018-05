Nella mattinata di sabato 12 maggio è stato trovato questo gatto maschio, castrato, adulto, all'interno del cortile della scuola "Pietro Giordani" di via Toscana. Evidentemente abituato a stare con le persone, è in perfetta forma e ben nutrito e quindi probabilmente si è allontanato da casa. Attualmente è custodito all'Enpa di Parma (Via Drugman n°4/2). Chi lo avesse smarrito, può telefonare al numero 0521-992519.