In zona Cittadella si è smarrita Sofia: chi l'ha vista?

E' stata smarrita a Parma una cagnetta meticcia molto simile a un Jack Russell bianca con qualche chiazza marrone (pesa 10.5 kg). Si chiama Sofia, smarrita ieri sera verso le 23.30 in via Italo Pizzi (ingresso cittadella) a Parma, zona sud.

Ha circa 6 anni. È molto affettuosa ma anche molto paurosa. Ha il microchip. Ha un collarino verde.

Per avvistamenti chiamare 348/8031940 o 328/8820407.