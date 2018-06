Gattini in cerca di casa

Anche quest'anno si sta riproponendo nel Parmense la triste serie di abbandoni di cuccioli nati da gravidanze indesiderate di gatte non sterilizzate dai loro proprietari. Mici cui si aggiungono i figli di randagine di cui nessuno si occupa e che spesso finiscono sotto un'auto prima di riuscire a svezzare i propri cuccioli. Abbandonati, buttati nei campi, chiusi in scatole di cartone, trovati in stalle e pollai, vengono quotidianamente accuditi e curati dai volontari delle associazioni animaliste e tanti di loro sono già pronti per iniziare la loro nuova vita in famiglia. Per adottarne uno è possibile chiamare Sara 331/6148690 oppure Renata 348/8882098.