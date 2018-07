Cani da adottare

STELLA - Vivace e coccolona

Deliziosa meticcia di un anno, di taglia piccola. Vivace quanto affettuosa, è sempre alla ricerca di coccole. Socievole con tutti i suoi simili, ha bisogno di muoversi. Già sterilizzata.



BLUE - Dolce giocherellone

Bellissimo incrocio di segugio ed Australian Sheperd Dog di circa 7 mesi. Ha un carattere dolce ed amichevole: ottimo amico, è giocoso ed anche goloso. Microchippato e vaccinato.

DALIDA - Gioiosa ed equilibrata

Meravigliosa femmina di un anno, di taglia media. Di carattere estremamente equilibrato, tutto per lei è motivo di gioia e comunica questo entusiasmo agli altri cani ed alle persone.



PEPITA - Era in un cassonetto

Dolcissima cucciola di 6 mesi, futura taglia medio-piccola. Abbandonata in un cassonetto con i suoi fratellini, ora adottati, spera di trovare presto qualcuno che si prenda cura di lei.





Per info e adozioni

Enpa sezione di Borgotaro, Canile Comprensoriale “I piani di Tiedoli” - tel. 0525/826048 - enpaborgotaro@gmail.com