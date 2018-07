Ora sembra essersi allontanato ma per due giorni questo bel micione si è aggirato in Viale Mentana , verso la fontana di Barriera Repubblica. Si lascia coccolare ed è molto affettuoso con chiunque, lasciando supporre che viva in una famiglia. Nei paraggi nessuno sembra averlo smarrito. Per info: 339 1474585.