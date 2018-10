Cani da adottare

TOBY - Vivace e giocherellone

Meraviglioso maschietto Yorky di circa 4 anni, di taglia piccola. Di indole vivace e giocherellona, è molto socievole con le persone. Non va d’accordo con i gatti. Già sterilizzato.

MAGGIE - Dolce e timida

Dolce meticcia di taglia media, di circa 8 anni. Abituata alla vita casalinga, è inizialmente diffidente nei confronti delle persone, ma con pazienza saprà ritrovare la fiducia persa.

SANCHO - Un vulcano di energia

Stupendo Dogo Argentino di 6 anni. Esuberante ed espansivo, è un vulcano di energia: per lui ogni occasione è buona per giocare. Adottabile preferibilmente da conoscitori della razza.

TOBI - Buono ed amorevole

Splendido cagnolino di circa 10 anni, di taglia piccola. Amorevole e mansueto, buono con tutti, ha sempre vissuto in casa con persone anziane. Ha urgente bisogno di essere adottato.

_____________

Per info e adozioni

Associazione “Zampe alla riscossa”, tel. 347/4278579 e 338/7082210 (dopo le ore 19). Tutti i cani verranno affidati con controlli pre e post affido.