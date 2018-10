Queste tre gatte, Milu (bianca e tigrata, 9 anni), Melli e Pucci (sorelle tigrate di 13 anni) hanno tempo fino al 27 ottobre per trovare una sistemazione, uno stallo, un'adozione, un posto dove stare. La loro proprietaria il 27 lascerà la casa in cui vivono perché è costretta per gravi problemi a partire, non può portarle con sé. Sono gatte buone, abituate in appartamento e alla vita casalinga. Chiunque potesse offrire loro un posto dove stare, può contattare Enpa allo 0521992519 nei giorni e orari di apertura (martedì 16-20, sabato 10-13), via messaggio sulla pagina Facebook Enpa parma o via mail (adozioni@enpaparma.it). Grazie