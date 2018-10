Gatti da adottare: foto

SERGINHO

Affettuoso e simpatico

Splendido cucciolo maschio di circa 2 mesi. Affettuoso e simpatico, spera di trovare al più presto una famiglia nella quale crescere felice.

HERMES

Adora coccole e giochi

Stupendo gattino bianco e rosso di circa 2 mesi. Come tutti i cuccioli, adora giocare ed essere coccolato. Chiunque deciderà di adottarlo, troverà in lui un grande amico per la vita.

TERESITA

Bella e tenera

Meravigliosa cucciola di circa 2 mesi. Bella e tenerissima, con quel suo mantello nero e l’aria dolce, diventerà l’elegante regina della casa in cui andrà, ci auguriamo presto, a vivere.

RENNY

Vispo ed amorevole

Bellissimo piccolino di circa 2 mesi. Il musetto vispo e l’aria birichina si accompagnano ad un cuore amorevole che ha tanta voglia di dare e ricevere affetto: non facciamolo aspettare...

Per info e adozioni

Gattile municipale di Parma “Gli Aristogatti” - via Melvin Jones, 19/A - tel. 0521/218779 e 0521/218595 benessere.animale@comune.parma.it