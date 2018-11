Cuccioli da adottare

MEGGY

Gioiosa ed esuberante

Bella meticcia di 8 anni. Dolce e gioiosa con chi conosce, è un po’ diffidente con gli estranei. Dominante con gli altri cani, è esuberante e ha bisogno di un giardino in cui correre.

RAMBO

Docile ed educato

Splendido Segugio di 8 anni, di taglia media. Per cause di forza maggiore il suo proprietario non può più accudirlo… Docile, educato e molto affettuoso, cerca con urgenza una famiglia.

GIADA

Meravigliosa e timida

Meravigliosa cagnolina di 3 anni, salvata da una situazione di grave disagio: per questo ha bisogno di un po’ di tempo per prendere fiducia nelle persone e vincere la timidezza.

BILLY

Simpatico e socievole

Stupendo cagnolino di 6 anni, del peso di 10 kg. La sua proprietaria, purtroppo, non può più occuparsi di lui… Abituato a vivere in famiglia, è simpatico, socievole ed affettuoso.

Per info e adozioni: ENPA sezione di Parma – tel. tel. 347/0361628 - adozioni@enpaparma.it