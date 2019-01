Cani da adottare a Parma

HANSEL - Timido ed impaurito

Meraviglioso Maremmano di circa 3 anni. Timido ed impaurito, necessita di un po’ di tempo per prendere fiducia. Dolcissimo con chi conosce, necessita di un giardino in cui potersi muovere.



JAN - Difficile passato

Stupendo maschio di 4 anni, di taglia media, dal difficile passato: per questo ha bisogno di essere adottato da una persona esperta di cani, e di seguire un percorso con un educatore.



STELLA - Dolce ed affettuosa

Adorabile giovane meticcia di taglia media. Bella e con un carattere particolarmente dolce ed affettuoso, sarà un’ottima compagna per chiunque deciderà di adottarla. Già sterilizzata.

TITO - Buono ed educato

Bellissimo Bracco ungherese a pelo corto di 5 anni. Ha sempre vissuto in famiglia ed è abituato alla vita casalinga. Buono, equilibrato ed educato, non va d’accordo con i cani maschi.

______________

Per info e adozioni

Associazione “AmiciCani” - katia.dog.kf@gmail.com - tel. 339/1197433 (lasciate un sms con il nome del cane e verrete ricontattati).