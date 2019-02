Gatti da adottare a Parma

CANNELLA - Bellissima cucciolina

Bellissima cucciolina di circa 3 mesi. Inizialmente timida, si scioglie in un mare di fusa una volta presa confidenza. Non vedente da un occhietto, cerca una famiglia che le voglia bene.

CLOE - Cerca casa con urgenza

Meravigliosa gattina di un anno e mezzo. A causa dell’allergia di un componente della sua famiglia, cerca casa con urgenza. Negativa ai test Fiv-felv, non è ancora stata sterilizzata.

COSMICA - Esuberante e giocosa

Splendida micina di circa 5 mesi. Priva di un occhio, è esuberante e giocherellona, ama la compagnia delle persone e va d’accordo con i gatti. Soffre la solitudine e ha paura dei cani.

PIPPI - Simpatica ed affettuosa

Stupenda femminuccia dal carattere simpatico e molto affettuoso. Educata ed abituata alla vita in casa, già vaccinata e sverminata, è pronta a rallegrare la vita di chi la adotterà.

Per info e adozioni

Enpa sezione di Parma, via Drugman n° 4/2 (aperto il martedì dalle ore 16 alle 20 ed il sabato dalle 10 alle ore 13) – tel. 0521/992519 - adozioni@enpaparma.it.