Questa splendida gattina di circa 8 mesi è stata raccolta in strada da persone sensibili e animaliste, in una situazione di grave pericolo.

Purtroppo nonostante tutte le ricerche effettuate nessuno l’ha reclamata! Adesso la gattina è in uno stallo sicuro, è stata visitata

dal veterinario e sottoposta ai trattamenti di prevenzione, caratterialmente è molto docile e affettuosa.

Cerca una famiglia amorevole e responsabile. Per adozione: 3493162261