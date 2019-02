Cani da adottare a Parma

NINO Cucciolo giocherellone

Bellissimo segugino di circa 6 mesi. Nonostante la sua giovane età, ha già conosciuto l’abbandono, il freddo e la fame: nonostante questo, è allegro, vivace, giocherellone ed affettuoso.

LILLI Va d’accordo con tutti

Deliziosa meticcia di taglia media, di circa 4 anni. Per problemi lavorativi, la sua proprietaria non può più occuparsi di lei… Lilli va d’accordo con tutti e non ama a solitudine.

FEBO Adozione del cuore

Dolce Setter di 15 anni. Dopo una vita in famiglia, ora si ritrova solo e triste… Cerca con urgenza una nuova casa e tanto amore, che ricambierà con tutto l’affetto di cui è capace.

NALA Amorevole cucciolotta

Amorevole cucciolotta di circa 6 mesi. La sua giovane esistenza è stata segnata dalla cattiveria umana, ma l’amore di chi la adotterà saprà farle riconquistare fiducia nelle persone.