Gatti da adottare

MESE - Splendido micione

Splendido micione adulto, già sterilizzato e vaccinato. La sua proprietaria è deceduta e lui è rimasto solo… Ha urgente bisogno di essere adottato. Non va d’accordo con i suoi simili.

CLOE - Bella e amorevole

Bella gattina di un anno e mezzo. Uno dei suoi proprietari ha manifestato una forte allergia ai mici, e lei per questo deve trovare una nuova famiglia. Non è ancora stata sterilizzata.

GATTA - Tenera nonnina

Questa tenera gatta anziana cerca casa con urgenza: merita di poter trascorrere gli anni di vita che ancora le rimangono coccolata ed amata da una famiglia che si prenda cura di lei.

OMERO - Simpatico giovanotto

Simpatico giovane micio dal carattere affettuoso e coccolone: ha sempre voglia di giocare. Nonostante abbia perso la vista, la cecità non rappresenta per lui un limite. Sterilizzato.

Per info e adozioni: ENPA sezione di Parma, via Drugman n° 4/2 (aperto il mercoledì dalle ore 16 alle 20 ed il sabato dalle 10 alle ore 13) – tel. 0521/992519 - adozioni@enpaparma.it.