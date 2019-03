La gattina che vede in questa fotogallery risulta smarrita dal 10 marzo da via Antonio Canova 6. La gatta si chiama Anita, ha 8 anni, non ha il microchip e non è sterilizzata. E' un esemplare di razza europea, di colore nero e bianco. Segni particolari: un'onda di nero su una zampa anteriore e un ciuffo di peli bianchi su un lato. Chi la vedesse può chiamare il numero 3935351056.