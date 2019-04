KELLY - Dolce e bellissima

Bellissima femmina di razza Cavalier King Charles di 5 anni. Ex fattrice in un allevamento, merita di ricevere tutto l’affetto che le è stato negato. Ha un problema cardiaco non grave.

CUCCIOLO - Meraviglioso coccolone

Meraviglioso cucciolino di razza Cavalier King Charles Spaniel di 5 mesi e mezzo. Coccolone e pieno di gioia di vivere, è davvero irresistibile, sarà la felicità per chi lo adotterà.

LUNA - Allegra ed amorevole

Stupenda Cavalier King Charles Spaniel femmina di 2 anni. Come tutti i cagnolini appartenenti alla sua razza, è amorevole, mansueta ed allegra: insomma, un’ottima compagna per la vita.

SISSY - Bisognosa d’affetto

Splendida cagnolina di razza Cavalier King Charles Spaniel di 4 anni. Soffre di un problema non grave al cuore. Ex fattrice di un allevamento, ha bisogno di una famiglia e tanto affetto.

_________________

Per info e adozioni

FFL Rescue - tel. 329/5616530 - ffl.rescue@libero.it -

pagina Facebook: FFL Rescue

________________

CANI DA ADOTTARE SEZ. ENPA PARMA