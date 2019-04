Cani da adottare

LEA - Buona ed educata

Bella meticcia incrocio di Shar Pei di 5 anni, di taglia medio-piccola. Buona, ubbidiente ed educata, è davvero una compagna di vita perfetta. In cura per la filaria, è già sterilizzata.

LUNA - Va d’accordo con tutti

Splendida cagnolina di taglia piccola, di un anno e mezzo di età. Sterilizzata ed in perfetta salute, è già abituata alla vita casalinga, ha un carattere dolce e va d’accordo con tutti.

FILIPPO - Gran giocherellone

Meraviglioso cucciolotto di 5 mesi, incrocio di Labrador. Molto affettuoso, è un gran giocherellone e non perde occasione per farsi coccolare. Da adulto diventerà un cane di taglia media.

BARBIE - Amorevole e tranquilla

Stupenda femminuccia di 3 anni, di taglia piccola. Amorevole e molto tranquilla, aspetta con fiducia di essere finalmente adottata ed amata. Sterilizzata, è abituata a vivere in casa.

Per info e adozioni: Associazione “SOS Angels Parma” - pagina Facebook: SOS Angels Parma

Tel. 347/0186055.