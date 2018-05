Chewbacca e gli Stormtrooper conquistano il festival.

Il guerriero Chewbacca e i bianchi Stormtrooper hanno conquistato il festival. Anzi occupato. La Montée des Marches questa sera per la première di "Solo: A Star Wars Story", spin off della saga di George Lucas è stata spettacolare con decine di soldati dell’esercito imperiale a presidiare. Anche in sala al Grand Théatre Lumiere hanno occupato il palcoscenico, mentre il delegato generale Fremaux spiegava l’eccezionalità della serata, alla presenza del regista Ron Howard e del cast con Woody Harrelson, Emilia Clarke, Alden Ehrenreich, Donald Glover.

Tra gli ospiti 50 cent e applaudito dalla folla John Travolta in grande forma, con la famiglia: la moglie Kelly Preston, i figli Benjamin e Ella Bleu. Travolta, che al festival presenta Grease 40 anni dopo e il nuovo film Gotti, sul boss della famiglia Gambino, domani sarà protagonista di una lezione di cinema che si annuncia sold out.