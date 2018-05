Palma d'oro al giapponese Koreeda. Premi a Spike Lee, Alice Rohrwacher e Marcello Fonte per "Dogman"

«Un affare di famiglia» di Hirozaku Koreeda vince la Palma d’oro del 71esimo Festival del cinema di Cannes.

Ecco i premi della 71esima edizione del festival di Cannes:

Palma d’oro: Un affaire de famillle di Kore-eda Hirozaku

Grand Prix: Blanckkklansman di Spike Lee

Migliore regia: Pawel Pawlikowki per Cold War

Migliore sceneggiatura: a Alice Rohrwacher per Lazzaro felice e Jafar Panahi per 3 Faces

Migliore attrice: A Samal Yeslaymova per Ayka di Sergey Dvortsevoy

Migliore attore: Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone

Premio della Giuria: Cafarnao di Nadine Labaki

Palma d’oro speciale: Le livre d’image di Jean Luc Godard

Camera d’or: Girl di Lukas Dhont

Palma d’oro al cortometraggio: All These Creatures di Charles Williams

Menzione speciale della giuria: On the Border di Wei Shujun