Gran Bretagna sotto choc per la morte di Sophie Hannah Gradon, miss Gran Bretagna 2009 e concorrente del reality show Love Island, aveva 32 anni. Il corpo senza vita di Sophie è stato trovato nella sua casa di Medburn, nei pressi di Newcastle. Le cause della morte sono al momento sconosciute. La polizia sta indagando ed è ovviamente prevista l'autopsia. Non è esclusa, tuttavia, l'ipotesi del suicidio.