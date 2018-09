Leo Ortolani racconta la trans Cinzia in un "graphic novel"

Per il suo primo vero e proprio romanzo grafico, Leo Ortolani si concentra sulla storia segreta di un personaggio nato nella sua più celebre creazione, Rat-Man. Questo è "Cinzia", il graphic novel edito da Bao Publishing in arrivo l’8 novembre che avrà come protagonista Cinzia Otherside, la postina transgender innamorata dell’improbabile eroe.

A un anno dalla fine delle pubblicazioni della serie, il libro invita a scoprire un personaggio iconico e illuminante, ma - come ha spiegato Ortolani - non sarà un vero ritorno nel mondo di Rat-Man, piuttosto una storia inedita di 230 tavole.

Il volume, aperto da un’introduzione di Licia Troisi, sarà ufficialmente presentato alla prossima edizione di Lucca Comics and Games (31/10-4/11).