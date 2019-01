The New Pope: Paolo Sorrentino gira la "scena madre" sul Canal Grande

E’ il giorno della «scena madre» in Canal Grande per The New Pope, la serie targata Sky firmata da Paolo Sorrentino, che in questi giorni ha trasferito il set a Venezia. Dopo le scene girate nei giorni scorsi sulle Fondamenta Nuove e in campo San Giovanni e Paolo, stamani la troupe è impegnata in una serie di riprese lungo la principale arteria acquea della città lagunare. Assente il registra premio Oscar, John Malkovich - che nella segreta trama di Sorrentino sarebbe il pontefice sostituto di Jude Law, ricoverato in coma dopo un malore - è atteso per un’ "apparizione" a bordo di un motoscafo mentre saluta un gruppo di paparazzi che lo segue.

Dal quartier generale all’hotel Bauer, un motoscafo con le insegne vaticane è atteso fino a Rialto, dove hanno luogo le riprese. L’ordinanza del Comune di Venezia dà campo libero al set fino alle 16. Per il resto, l’attività della città non registra variazioni rispetto a un qualsiasi altro giorno, con vaporetti e imbarcazioni libere di transitare, turisti e residenti a camminare lungo le rive.