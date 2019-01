Flashdance, il sogno anni '80 contagia tutti

Questa sera, nella serata d’esordio della doppia data parmigiana di «Flashdance – Il musical» (la seconda è in programma domani sera alle 21, sempre al Teatro Regio), il sogno di Alex Owens – la ballerina interpretata da Valeria Belleudi – ha contagiato tutti. Perché in fondo non esiste ragazza che, davanti alla memorabile pellicola anni Ottanta da cui è tratto lo spettacolo, non abbia desiderato anche solo per un attimo dedicarsi alla danza per riuscire a incantare il resto del mondo.