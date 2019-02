La Raffaele, in abito nero lungo, mostra due cuoricini "per i due Claudi" che sono alle presa con la punteggiatura

Baglioni e Bisio alla prese con la punteggiatura

Lo sketch sulla "punteggiatura fonetica" dimostra che Claudio Baglioni e Claudio Bisio sono entrati stasera nello spirito giusto del festival. Lo spunto è la somiglianza tra le canzoni e la poesia «che non ha i brutti segnetti della punteggiatura», spiega Baglioni. «Ma per noi gente normale - replica Bisio - è fondamentale. Ho provato ad applicarla alle tue canzoni». Tocca così a Signora Lia, che Baglioni canta accompagnandola con i vistosi gesti suggeriti da Bisio per "sonorizzare" la punteggiatura, poi ecco Bisio intonare Porta Portese. Il finale è un duetto sulle note di Tu come stai, con lo "spot" di Bisio per il nuovo cofanetto di Baglioni: «E' appena uscito, ma non compratelo, perché fra poco uscirà la versione con la punteggiatura».

Virginia Raffaele, due cuoricini per i due "Claudi"

Elegante nell’abito lungo nero, con scollatura profonda sulla schiena, Virginia Raffaele mostra sul palco dell’Ariston i due cuoricini ricamati e trafitti dalla freccia dell’amore, «sono per i miei due Claudi», dice, Baglioni e Bisio.

Bisio ironizza sulla giacca di Baglioni dai revers luccicanti ("Non te ne innamorare - dice il direttore artistico - la sto ancora pagando"), poi rivela che ieri il festival è stato trending topic perfino in Norvegia ("Cos'è 'na malattia? 'Na ginnastica nuova?», chiede Baglioni) e legge il regolamento che la Raffaele, che finalmente 'sciogliè le sue capacità di improvvisazione, traduce in varie lingue, cinese, spagnolo e romanesco.

Baglioni canta (con i ballerini) in apertura



"Noi no": Claudio Baglioni apre la seconda serata del Festival di Sanremo cantando uno dei suoi successi, accompagnato dai ballerini che - con una coreografia che ricorda quella del tour Al centro - marciano sul palco tirando fuori dalle felpe scure una rosa bianca. Standing ovation dell’Ariston: tutti in piedi per filmare la scena e poi applaudire Baglioni, che stasera appare più rilassato.