Sanremo pagelle: Mengoni emoziona, la Mannoia illumina, Baudo monumentale. Brava la Hunziker

Capitan Claudio Baglioni più rilassato, la "vera" Virginia Raffaele che finalmente sfugge al controllo della "brava presentatrice" e si regala un numero strepitoso con la parodia della Carmen di Bizet, Claudio Bisio in stile Zelig con Michelle Hunziker e in versione avanspettacolo nella gag sulla "punteggiatura fonetica". Dopo la prima serata monstre, che ha scontato un calo di ascolti di due punti e mezzo di share rispetto al debutto dell’anno scorso, il Festival di Sanremo ritrova il ritmo e decolla, complici l'esibizione da fuoriclasse di Fiorella Mannoia e il brivido del duetto tra Marco Mengoni e Baglioni sulle note di Battisti.

L’apertura è con Noi no: Baglioni canta con i ballerini, poi introduce i "copiloti", che aggirano le rigidità del regolamento con la traduzione multilingue della Raffaele in inglese, spagnolo e romanesco. Bisio spiega a Baglioni l’importanza della punteggiatura nelle sue canzoni: Signora Lia, Porta Portese e Tu come stai diventano uno sketch mimato con tanto di sberleffi.

A Virginia tocca la gag con l’orchestra, «si vedono solo le teste, come i Muppet». Poi individua alcune somiglianze nei musicisti: «Abbiamo Enrica Bonaccorti, il protagonista di Cast Away, Rossano Rubicondi». «Aspetta - prova a fermarla Baglioni - qui ci sono due musicisti che suonano nel tour con me». E l'attrice evoca il tormentone di questi giorni: «Allora è conflitto di interessi».

Poi l’Ariston si illumina con la classe di Fiorella Mannoia, che conferma le due doti di interprete raffinata con il nuovo singolo, Il peso del coraggio, e poi con il suo cavallo di battaglia, Quello che le donne non dicono. Baglioni la accompagna alla chitarra, il pubblico è tutto in piedi per lei.

E’ standing ovation anche per Pippo Baudo: «Quando mi chiedono: perchè hai questa voglia di apparire? Io rispondo: come si fa a rinunciare a questo affetto? a questo abbraccio? Non si può», dice Superpippo, che a Sanremo ha «il certificato di residenza senza scadenza. E quando inizia il festival - confessa, autoironico - sono come E.T.: festival-casa». E’ lui a presentare la canzone del secolo, ca va sans dire Questo piccolo grande amore.

Bisio ritrova Michelle Hunziker, 16 anni dopo Zelig, e sul palco dell’Ariston è show: sul filo della satira, si scatenano su una cover della Lega dell’amore di Elio e le Storie Tese. Allontanata dal portone del festival, la politica rientra dalla finestra dello sketck, con buona pace della Lega e di Matteo Salvini, che Bisio ha definito «intelligente» e «spiritoso». Ironia sul vicepremier anche nell’incursione di Pio e Amedeo, i due 'emgratis' foggiani: «Lui non è pericoloso: all’inizio dice peste e corna, ma poi tra due o tre anni ti ama: con noi meridionali ha fatto la stessa cosa».

Mengoni incanta l’Ariston: prima duetta con Tom Walker in Hola, poi si commuove accennando L’essenziale, il brano che gli valse la vittoria nel 2013, con Baglioni al pianoforte, e cantando con il padrone di casa Emozioni di Lucio Battisti. Da applausi anche lo show di Virginia Raffaele nella parodia di Habanera: lei è strepitosa per come canta e fischia, l’abito sontuoso rosso fiammante è mozzafiato.

Di scena dodici Big: Il Volo canta «siamo musica che resta», si regala l’affetto incondizionato dell’Ariston, ma sbaglia decisamente il look. Achille Lauro convince con Rolls Royce, Arisa sbaglia durante l’esecuzione di Mi sento bene e si innervosisce, ma il ritornello è già entrato in testa. Potenza vocale e presenza scenica per Loredana Bertè: la sua Cosa ti aspetti da me merita il tributo del pubblico in piedi. Daniele Silvestri e Rancore confermano che Argentovivo è uno dei pezzi più forti di questo festival. Cantano anche Einar, Nek, gli Ex Otago, Ghemon, Paola Turci, i Negrita, Federica Carta e Shade.

La classifica parziale dopo la seconda serata (voto della giuria della sala stampa, che pesa per il 30%).

Nella zona alta della classifica, quella blu, si sono piazzati: Daniele Silvestri, Arisa, Achille Lauro, Loredana Bertè

Nella zona gialla, quella intermedia, Ex-Otago, Il Volo, Ghemon, Paola Turci

Nella zona bassa, quella rossa, Federica Carta e Shade, Nek, Negrita, Einar.

LE PAGELLE

CLAUDIO BAGLIONI: Visibilmente più sciolto della prima sera, come anche gli altri suoi compagni. Da Lerch imbronciato, si trasforma in Stanlio con le sue smorfie a beneficio degli sketch con Virginia Raffaele. Si riprende anche la scena musicale per mettersi al servizio dei suoi ospiti. Regala, per la gioia delle ugole di tutti, anche il tanto atteso momento karaoke con Questo Piccolo Grande Amore. VOTO: 7

VIRGINIA RAFFAELE: Gli spazi allargati le donano. Come il meraviglioso vestito rosso nel numero dell’Habanera. Quando riesce a dare sfogo al suo genio è inarrestabile. Se chiami Virginia, perchè imbrigliarla nella liturgia schematica del festival? VOTO: 8

CLAUDIO BISIO: Meglio anche lui. Non vuole portare la politica al festival, dice. Poi con Michelle Hunziker canta La Lega dell’amore. Sberleffo a Matteo Salvini o omaggio a Elio e Le storie tese, autori della canzone? Nel dubbio, per noi la coppia Bisio-Hunziker funziona meglio di quella Bisio-Raffaele. VOTO: 7

FIORELLA MANNOIA: Eleganza, stile, classe. E voce. Nonostante il festival non l’abbia mai premiata con la vittoria, lei riesce sempre a essere una stella che illumina l’Ariston. E poi lei gioca sporco, giocandosi l’asso pigliatutto e cantando Quello che le donne non dicono con Baglioni al suo fianco. VOTO: 8

PIPPO BAUDO: E’ il monumento vivente del festival. Come l'anno scorso il pubblico dell’Ariston gli tributa una standing ovation (ne tributa diverse a dire il vero... le poltrone saranno scomode?). Giustifica la sua presenza: «come si fa a rinunciare a questo affetto? a questo abbraccio?». Workaholic anche a 80 anni suonati. VOTO ALLA CARRIERA: 8

MICHELLE HUNZIKER: Si diverte, magari anche più dell’anno scorso. Fare l’ospite è decisamente più facile. E lei non perde l'occasione: è brava e con Bisio si trova a suo agio. VOTO: 7,5

MARCO MENGONI: Emoziona e si emoziona. L’Ariston fa paura anche se lo hai vinto, ti fa tremare le gambe anche se hai una carriera internazionale, ti fa venire i lucciconi agli occhi anche se sei Mengoni. O forse proprio se sei Mengoni e non devi dimostrare niente. E te ne freghi se gli altri se ne accorgono che ti batte il cuore forte mentre canti Emozioni di Lucio Battisti. VOTO: 8.5

PIO E AMEDEO: Irriverenti menestrelli dell’ironia. E non ce n'è per nessuno. Nel mirino finiscono Salvini e la Lega, il Pd, il reddito di cittadinanza del M5S. Anche gli animalisti. Riescono a rianimare la platea che sonnecchia dopo la mezzanotte. VOTO: 7.5

RICCARDO COCCIANTE: Era tra gli ospiti più attesi, ma complice l’ora, complice un errore nell’esecuzione, lascia un pò di amaro in bocca. A salvarlo Margherita cantata a cappella con tutto il teatro. VOTO: 6

MICHELE RIONDINO E LAURA CHIATTI: Canterini anche loro. Anche se in realtà sono al festival per presentare il loro film in uscita Un’avventura. VOTO: 6.5