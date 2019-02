Cristiano De André conquista il Regio

A poco meno di un mese dalla ricorrenza del ventennale dalla scomparsa di Fabrizio De André, il figlio Cristiano ha portato questa sera al Teatro Regio “Storia di un impiegato”, il primo disco dichiaratamente politico del cantautore genovese.

Dopo aver lasciato parlare esclusivamente le canzoni, Cristiano De André ha salutato il pubblico, spiegando il senso del concerto in questo particolare momento storico: «Suonare al Regio di Parma è un’emozione è un’opportunità che mi avete dato per la seconda volta. Portare la voce di mio padre è una missione e io mi sento un sacerdote che fa messe laiche in onore di mio padre”.