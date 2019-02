"Mamma stai tranquilla... ho vinto": i messaggi dei cantanti dopo la finale di Sanremo

"Mamma stai tranquilla... ho vinto". Mahmood commenta così sul suo profilo Instagram la vittoria al Festival di Sanremo. "Il vero 'Sanremo' inizia ora". Ci vediamo al tour di Maggio", dice da parte sua Ultimo, arrivato secondo. I ragazzi de Il Volo pubblicano un messaggio di ringraziamento al pubblico, mentre Loredana Bertè (arrivata in quarta fra le proteste del pubblico, che per lei voleva un piazzamento migliore) su Twitter scrive "Grazie lo stesso. Vi amo!!!". Anna Tatangelo: "La musica unisce... non divide!!!".

SHARE DEL 56,5%: MENO DEL 2018 MA IN AUMENTO RISPETTO ALLA PRIMA SERATA. La serata finale del Festival di Sanremo, che ha incoronato vincitore Mahmood, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 622 mila telespettatori con il 56,5%.

Nel 2018 la finale del primo festival diretto da Claudio Baglioni aveva raccolto una media di 12 milioni 125 mila telespettatori pari al 58.3% di share.

Si conferma dunque il trend di ascolti in calo rispetto allo scorso anno (un milione e mezzo di spettatori e circa due punti di share). La finale ha però guadagnato 10 punti percentuali rispetto alla quarta serata del festival, quella dedicata ai duetti.

La prima parte dell’ultima serata di Sanremo 2019 (dalle 21.26 alle 23.51) ha avuto 12 milioni 129 mila spettatori con il 53.1%; la seconda (dalle 23.54 all’1.34) 8 milioni 394 mila con il 65.2%.

Un anno fa la prima parte della serata finale del festival aveva ottenuto 13 milioni 240 mila spettatori con il 54% di share, la seconda 10 milioni 401 mila con il 68.9%.