La direttrice apre le porte di Rai1 a Virginia Raffaele: "E' strepitosa. Perché aspettare?" - Foto

«Perché aspettare febbraio per Virginia?». La direttrice di Rai1, Teresa De Santis, apre le porte della rete ammiraglia a Virginia Raffaele per possibili nuovi progetti tv dell’attrice romana.

«E' una ragazza strepitosa e una brava attrice, attenta ai dettagli. Alle donne non perdonano niente, ma noi per prime non ci perdoniamo niente», aggiunge la De Santis.

Durante il 69esimo Festival di Sanremo, il pubblico (a partire dai social network) ha molto commentato i vestiti di Virginia Raffaele e le sue performance sul palco. Ha fatto la presentatrice, affiancando Claudio Baglioni e Claudio Bisio, ma non sono mancati i suoi sketch comici.

In particolare nell'ultima serata, ecco la Virginia Raffaele che il pubblico aspettava: elegantissima, ha proposto un medley travolgente in cui ha prestato voce e mimica a Malika Ayane, Patty Pravo, Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia e, naturalmente, Ornella Vanoni... «Però gratis mai più», conclude, riprendendo il monito dell’artista alla Rai sull'ospitata 'aggratis'.

L’Ariston era in tutto piedi per lei: in prima fila, anche l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il presidente Marcello Foa e la direttrice di Rai1 Teresa De Santis.