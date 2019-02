Due peronsaggi di Parma e provincia hanno partecipato questa sera al programma di Rai1 I Soliti ignoti.

La concorrente di stasera si è trovata alle prese con - fra gli altri - Luca da Fidenza, che fa parastinchi, e con Mario Coruzzi, in arte Platinette. Coruzzi si è presentato con ironia: "Ho 63 anni, anche se ne dimostro qualcuno in più. Dal 1981 sono tra i fondatori del Mina fan club italiano". E la caratteristica (indovinata) di questo "ignoto" era... "Ha 20 parrucche". Una risposta che, in quel momento del programma, valeva un montepremi di 10mila euro.