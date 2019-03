La figlia di Luke Perry: "Grazie per il vostro amore e sostegno". Shannen Doherty (Brenda): "Sono devastata"

"Ho ricevuto una quantità enorme di amore e sostegno. Grazie per aver inviato positività a me e alla mia famiglia". Lo scrive Sophie Perry, figlia di Luke Perry, che pubblica su Instagram un messaggio pubblico di ringraziamento, abbinato a una foto che la ritrae assieme al padre, morto a 52 anni in seguito a un ictus.

La giovane si trovava in Malawi, per svolgere attività di volontariato. "Sono successe molte cose la scorsa settimana per me - scrive Sophie Perry -. Tutto sta succedendo così velocemente. Sono tornato dal Malawi appena in tempo per essere qui con la mia famiglia e nelle ultime 24 ore ho ricevuto una quantità enorme di amore e sostegno. Non posso rispondere individualmente alle centinaia di messaggi belli e sentiti, ma li vedo e apprezzo tutti voi per aver inviato positività alla mia famiglia e me. Non sono sicura di cosa dire o fare in questa situazione, è qualcosa su cui non si hanno mai avuto lezioni su come gestirle, specialmente quando accade tutto agli occhi del pubblico".

SHANNEN DOHERTY (BRENDA): "SONO DEVASTATA. IL MIO CUORE VA ALLA SUA FAMIGLIA E AGLI AMICI". "Ieri mattina ho ricevuto una telefonata che mi ha devastata - scrive su Instagram l'attrice che interpretava Brenda in Beverly Hills 90210 -. Sto combattendo con questa perdita e sto attraversando un periodo difficile con i miei pensieri. Ma il mio cuore va alla sua famiglia e agli amici che sono benedetti dalla sua luce nelle loro vite (e nella mia). Elaborare tutto questo mi è impossibile, al momento".