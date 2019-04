Le atmosfere dei salotti di fine '800 sono state ricreate a Felino grazie allo spettacolo: «Diamoci delle arie, ovverosia come sopravvivere in un salotto dell'800», entusiasmando il pubblico al teatro Comunale di Felino. In scena Gianluca Campanini al pianoforte, Gabriele Campanini al clarinetto, del tenore Pietro Brunetto, del baritono Romano Franceschetto e del soprano Tania Bussi, che costituiscono il gruppo «il Sogno», e con loro il coro «Armonie dei colli».