Per la prima volta dal 1995 - quando trionfò Lisa Larsen Weidenbach - un'americana ha vinto la maratona di Boston. Desirée Linden ha chiuso la gara massacrante - anche per il tempo inclemente: freddo e pioggia su tutto il percorso - in due ore, 39 minuti e 54 secondi.

E' la seconda volta in poco tempo che le americane vincono le maratone Usa. A New York a novembre dell'anno scorso, infatti, aveva vinto, rompendo un tabù che durava da 40 anni, Shalane Flanagan.

Il giapponese Yuchi Kawaauchi ha vinto la gara maschile in 2 ore e 15 minuti.