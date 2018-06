Barilla rinnova la sponsorship con la nazionale italiana di basket

Barilla continuerà a essere il main sponsor delle Nazionali Italiane di pallacanestro maschile, femminile e Giovanili. Eccellenze riconosciute e apprezzate nel mondo come simboli d’italianità: la Maglia Azzurra di Basket e Barilla continueranno a essere partner per trasmettere i valori vincenti di tradizione, qualità e passione che li accomunano.



I prossimi impegni che vedranno protagonista la Nazionale Maschile saranno il 28 giugno a Trieste con la partita di qualificazione al Mondiale 2019 contro la Croazia e a seguire qualche giorno dopo in casa dei Paesi Bassi. La Nazionale Femminile, invece, a novembre affronta Croazia e Svezia per ottenere la qualificazione all’EuroBasket Women 2019.

Questa iniziativa di sponsorship della Nazionale di Pallacanestro fa parte di un progetto più ampio che ha portato Barilla a investire nuovamente nello sport e, per la prima volta nella sua storia, ad affiancare una Federazione e le sue squadre Nazionali.



“Siamo molto orgogliosi di poter continuare a vestire la Maglia Azzurra. Far parte della Nazionale di Basket insieme a tanti campioni ci impegna a continuare a migliorarci e a contribuire alla bellezza del nostro già meraviglioso Paese”, ha dichiarato Paolo Barilla, Vice Presidente del Gruppo Barilla.



A partire dalla storica sponsorizzazione della AS Roma, che vinse lo scudetto nella stagione 1982 -83, sono numerosi gli esempi di collaborazione del Gruppo Barilla con il mondo dello sport: su tutti con il grandissimo Roger Federer. Come non ricordare, sempre nel tennis Steffi Graf o Stefan Edberg, oppure Francesco Moser nel ciclismo, Valentino Rossi nel motociclismo, fino alle più recenti partnership con Federica Pellegrini, Ricardo Kakà, Stephan El Shaarawy e Mikaela Shiffrin. Del resto lo sport è energia, slancio, impegno, proprio come la pasta Barilla: energia buona che accende la vita, nutre le passioni e le trasforma in progetti vincenti. Per questo la pasta non è solo un alimento fondamentale per gli sportivi, ma è un’irrinunciabile fonte di carboidrati per tutti coloro che hanno bisogno di vitalità e gusto per continuare ad inseguire i propri sogni.



MadeinItaly è il claim che identifica le attività di tutte le Nazionali di pallacanestro: un’unica grande famiglia unita dall’Azzurro e dalla voglia di fare sport in maniera sana e trasparente per rappresentare l’Italia nel mondo.