Halldorsson para un rigore a Leo Messi, impresa della "parmigiana" Islanda 1-1 con l'Argentina

Halldorsson para un rigore a Leo Messi nel secondo tempo e l’Argentina non va oltre l’1-1 con l’Islanda, nella partita d’esordio dei Mondiali russi disputata a Mosca. Reti: nel pt 19' Aguero e al 23' Finnbogason. Ricordiamo che l'Islanda ha come sponsor tecnico l'azienda parmigiana Erreà (I 30 anni festeggiati qualche giorno fa - Leggi). Nel primo gol Agüero stoppa in area un tiro di Rojo, si gira e segna. Il pareggio islandese però dopo 4 minuti: il portiere argentino Caballero non trattiene il tiro basso di Sigurdsson. Finnbogason mette a segno. Islanda chiusa e ordinata contro cui "sbattono" Di Maria e Messi. L’Argentina infatti non ha la lucidità, i mezzi, la fantasia per far saltare il catenaccio gigante dell’Islanda che con abnegazione, mestiere e fisicità compie la grande impresa di contenere l'Albiceleste. L'attesa risposta di Messi alla partita monstre di Ronaldo (leggi) non è arrivata. Anzi. La Pulce viene chiuso in una gabbia di tre avversari che lo seguono ovunque: arretra, cerca qualche numero del suo sterminato repertorio, ha un paio di spunti interessanti, ma non sfonda. E intorno a lui si scopre la modestia del contorno: centrocampo compassato con Mascherano e Briglia, difesa approssimativa con un portiere come Caballero che non dà mai sicurezza. E poi le scelte controverse di Sampaoli: volenterosi Meza e Salvio, imbarazzante Di Maria, troppo tardi sostituito dal fluido Pavon. Ininfluenti i 6' concessi a Higuain. L’unico a battersi come un leone il Kun Aguero, che segna uno splendido gol ma non viene mai servito a dovere perchè gli esterni non incidono. E' una brutta giornata per Messi con il punto più basso al 19’ del secondo tempo: Magnusson commette un fallo inutile su Banega, è rigore. Il campione del Barcellona lo tira lento e a mezza altezza, Halldorsson para. Assedio finale dei sudamericani ma inutile. Ora vedremo cosa farà Neymar. Da segnalare che il portiere Halldorsson, quando non gioca a pallone è un promettente regista televisivo.