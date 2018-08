La Reggio Audace è iscritta alla serie D: l'allenatore è Mauro Antonioli

La "nuova Reggiana" ha iniziato ufficialmente il suo cammino. La Reggio Audace Fc ha ottenuto il titolo sportivo dell'Ac Reggiana 1919 (che si avvia alla liquidazione) e ora è iscritta al campionato di serie D. L'allenatore è Mauro Antonioli, assieme al suo vice Ivan Piccoli e a Davide Cosmi, preparatore atletico.

Il sindaco Luca Vecchi, che nei giorni scorsi ha assegnato il titolo sportivo della Reggiana alla nuova società, annuncia su Facebook l'iscrizione al campionato di serie D e ringrazia il nuovo presidente Luca Quintavalli:

La Reggio Audace Fc è iscritta alla serie D! Lo ha confermato oggi per iscritto alla nuova società la Figc, in una comunicazione ufficiale giunta poco fa.

E' un risultato straordinario di cui voglio complimentarmi con Luca Quintavalli e - tramite lui - con tutti gli altri soci che hanno fatto rinascere la nuova Reggiana.

Sino all'1 agosto, meno di una settimana fa, la società e la squadra granata erano scomparse dal calcio italiano. Abbiamo avuto pochissime settimane per rime...ttere in piedi tutto, esserci riusciti va a onore e merito di tutti coloro i quali si sono impegnati.

Altre città hanno avuto otto mesi (Modena) o almeno due (Cesena), per ripartire. Qui, stante la situazione, si è andati di corsa ma in pochissimo tempo si sono create le condizioni per ripartire, nell'anno del centenario.

Altri analizzeranno gli ultimi due mesi e mezzo e il perché di una situazione assurda che ha fatto male a tutti i tifosi di Reggio Emilia, che ci ha visti non iscritti alla serie C in un vortice di comportamenti a dir poco inspiegabili e poco commendevoli.

Oggi guardiamo al futuro ed esultiamo assieme per questa prima, parziale vittoria, che è un po' la vittoria anche di tutta la città che vuole bene ai colori granata.