Europei, Folorunso e Scotti trascinano le due staffette azzurre: doppia finale

Ai campionati europei di Berlino buona giornata per i campioni di atletica parmigiani. Ayomide Folorunso, seconda frazionista della staffetta azzurra della 4x400, è stata protagonista della vittoria della squadra in batteria. Con il primo posto conquistato, conquistata in grande stile anche la finale di domani.

Edoardo Scotti , primo frazionista della staffetta azzurra 4x400, ha invece chiuso in testa il suo giro di pista e ha guidato subito la staffetta - arrivata seconda alle spalle del Belgio - alla finale.