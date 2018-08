Parma celebra i 50 anni della fuga iridata di Vittorio Adorni

Sono state presentate questa mattina in conferenza stampa in Municipio alla presenza del vicesindaco Marco Bosi, del campione mondiale di ciclismo Vittorio Adorni e dei curatori, le iniziative legate alla celebrazione del 50esimo anniversario della vittoria del Mondiale di Ciclismo del 1968 .

“Ricordare il trionfo di un Campione come Vittorio Adorni significa celebrare lo Sport nei i suoi valori più profondi. Adorni ha ottenuto una vittoria individuale che è passata alla storia del ciclismo. La sua passione, la sua sana caparbietà sono un esempio per la città. Ci sarà una mostra che passerà in rassegna la vita dell’atleta e un Convegno celebrativo con ospiti illustri del mondo dello sport” ha introdotto Marco Bosi.

Adorni ha ringraziato i curatori delle iniziative Paolo Gandolfi e Alessandro Freschi che lo vedranno protagonista nelle prossime settimane: “A 50 anni dal quel 1 settembre 1968 abbiamo pensato di restituire alla città una pagina della sua storia. E’ stata una grande gioia vincere un Mondiale, ne sono ancora molto fiero. Ancora oggi ricevo attestati di stima da tantissime persone e da tutto il mondo. Ho scritto una pagina della storia del ciclismo vincendo un Mondiale con una fuga di 230km, con gli ultimi 90 in solitaria, un’impresa per ora unica. Sono felice di celebrare questa vittoria Mondiale nella città di Parma insieme a tanti amici, ho ancora tanta passione da trasmettere alle nuove generazioni”.

Paolo Gandolfi e Alessandro Freschi hanno poi presentato le iniziative in calendario che inizieranno sabato 25 agosto, alle 17.00, presso l’Oratorio di San Quirino (Via Ospizi Civili,1), quando verrà inaugurata la mostra “1968-2018: cinquantesimo anniversario del Mondiale di ciclismo conquistato da Vittorio Adorni”, nata dall’idea dei collezionisti parmigiani Alessandro Freschi e Paolo Gandolfi, in collaborazione con Fondazione Sport Parma e con il patrocinio del Comune di Parma.

La mostra vuole ripercorrere attraverso l’esposizione di immagini e cimeli (e con l’ausilio di videoproiezioni) le tappe della carriera del campione Vittorio Adorni, dagli inizi della stessa fino alle esperienze del campione parmense in campo istituzionale e dirigenziale.

Centro della mostra saranno le immagini della vittoria del Mondiale di ciclismo conquistato ad Imola il 1 Settembre 1968. Un occhio particolare verrà riservato proprio a quel 1968 che, attraverso una serie di eventi sportivi e storici viene ancora oggi considerato un simbolo del cambiamento globale. Ospite della giornata il noto giornalista Gianni Mura, uno dei simboli della letteratura ciclistica italiana.

Il lavoro di Alessandro Freschi e Paolo Gandolfi, col supporto di Vittorio Adorni, è frutto di un’approfondita ricerca e di una meticolosa raccolta di immagini e ricordi, in parte provenienti dalle rispettive collezioni ed in parte dall’archivio dello stesso Adorni. Un lavoro duro, di quasi sei mesi, cercherà di spiegare al visitatore cosa ha rappresentato Vittorio Adorni per la nostra città.

La mostra rimarrà aperta dal 25 Agosto al 9 Settembre (feriali 10-12 / 16.30- 18.30 - festivi 10/12 - chiuso 1 e 2 Settembre).

Accanto alla mostra fotografica verrà anche organizzato un Convegno celebrativo sul medesimo tema, in data 1 Settembre 2018 alle 15.30 presso l’AuditoriumCarlo Gabbi di Credit Agricole “Green Life” (Via Spezia 138). Anche in quell’occasione, con gli interventi moderati dal giornalista RAI Auro Bulbarelli, presenzieranno noti esponenti del mondo della cultura e dello sport nazionale per portare la propria testimonianza sulla figura di Adorni ed il proprio ricordo del Mondiale di Imola.

Nell’occasione verrà proiettato un video girato dal giovane regista parmigiano Giovanni Pellegri, con l’aiuto di Alessandro Freschi e Paolo Gandolfi.

Le immagini della mostra e dei video sono tutte provenienti dagli archivi di Alessandro Freschi, Paolo Gandolfi e Vittorio Adorni. Gli eventi sono stati realizzati grazie al contributo di importanti sponsor nazionali e locali.

E’ indispensabile confermare la propria presenza al Convegno del 1 Settembre per poter gestire al meglio la capienza.