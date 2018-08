Impresa Parma Clima, batte Rimini ed è in finale scudetto (contro Bologna)

Eccezionale impresa del Parma Clima che questa sera a Rimini (lunedì) ha vinto 2-1 la decisiva quinta sfida di semifinale scudetto contro i padroni di casa campioni in carica. La partita era stata rinviata sia sabato che domenica per pioggia e questo fatto ha consentito al manager Poma di schierare il superbo cubano Casanova, già vincitore in gara-1 e gara-4, dopo le prime 4,1 riprese lanciate da Garcia: Casanova è stato esemplare concedendo solo 3 valide ma attorno a lui tutta la squadra ha difeso alla grande, senza errori, rimontando il vantaggio iniziale del Rimini prima con un homer a basi vuote di Sambucci poi la corsa sulle basi di Poma all'ottavo attacco. Ora la finale, anche questa al meglio di cinque gare, che inizierà venerdì sera in trasferta sul campo del Bologna che si è sbarazzato in tre sole partite di Nettuno.