La rovesciata a Torino di Ronaldo, gol dell'anno per la Uefa

ristiano Ronaldo ha vinto il premio che l’Uefa assegna all’autore del miglior gol della stagione passata. E’ stata scelta la spettacolare rovesciata contro la Juventus, l’attuale squadra del portoghese, in occasione della partita d’andata dei quarti di finale della scorsa edizione della Champions League. CR7 ha ricevuto 197.496 voti, battendo la concorrenza del gol firmato da Dimitri Payet del Marsiglia (35.558 voti), nella semifinale di Europa League contro il Salisburgo, ma anche la rete di Eva Navarro nella finale dell’Europeo donne categoria Under 17. «Complimenti a @Cristiano! E’ suo il il 'Gol della Stagione @UEFAcom», il tweet dell’Uefa. "Non dimenticherò mai il gol e la reazione dell’Allianz Stadium". Cristiano Ronaldo la prodezza in rovesciata in Real-Juve della scorsa Champions, che gli è valsa il premio di gol dell’anno per la Uefa, assegnato oggi al campione portoghese: «Grazie a tutti quelli che hanno votato per me - ha scritto sui social -, non dimenticherò quel gol specialmente per la reazione dei tifosi allo stadio». Un riferimento alla standing ovation dell’Allianz Stadium dopo la rovesciata realizzata, considerato uno dei gol più belli della storia del calcio.