Finale incandescente con le Zebre all'assalto negli ultimi minuti a cercare almeno un calcio che le avrebbe portate alla vittoria, con il pubblico del Lanfranchi in piedi a sostenere la squadra a gran voce. Primo dei due derby celtici in programma vinto dalla Benetton per 10-8 con i parmigiani fermi a pochi metri dalla meta. Fatali gli errori di Canna sui calci (due pali!) e il drop fallito da Brummer allo scadere.