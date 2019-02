Patriots campioni: Bruschi, un parmigiano alla corte di Tom Brady (e Belichick) Gallery

Una storia che parte da Bedonia e arriva a Boston, in questi giorni il tetto del mondo. New England Patriots campioni di Football Americano dopo aver vinto il Super Bowl numero 53 (LIII nel mondo NFL) - leggi. Protagonisti in parata, oggi, nel cuore di Boston, tra due ali di folla entusiasta e festosa. Tra questi Ted Bruschi, qui una leggenda, da Bedonia (leggi). La sua famiglia, infatti è proprio originaria del nostro Appennino: "I miei nonni Giovanni e Adele si sono conosciuti e sposati a Casa Brina, a Pontestrambo" dove ha vissuto la sorella, Maria e dove ha vissuto per molto tempo mio fratello Giovanni. "Da lì, i miei nonni si sono trasferiti a New York, dove poi è nato mio padre", ha sempre detto. Bruschi tre volte campione - sempre con i Patriots - con tre Super Bowl vinti prima del ritiro. Tre dei sei titoli vinti dalla leggendaria (oramai) coppia Brady-Belichick, protagonisti di un ciclo irripetibile. Bruschi, dopo il ritiro forzato per motivi di salute, nel 2009, ora è commentatore per Espn. Ma oggi, nella parata tra le vie di Boston non è mancato. Acclamato e "osannato" dai tifosi ha sfilato in mezzo alla squadra campione.