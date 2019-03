Sassuolo-Sampdoria, tanti gol a Reggio Emilia: finisce 3-5

(ANSA) - - E’ una vittoria in chiave Europa molto preziosa per la Sampdoria che aggancia momentaneamente la Lazio a quota 42 e può provare a inseguire il proprio sogno. Tutto facile per la squadra di Giampaolo contro un Sassuolo irriconoscibile, tradito da una fase difensiva a tratti imbarazzante. La mancanza di precisi obiettivi sta evidentemente condizionando negativamente gli uomini di De Zerbi, appagati da una posizione di classifica che tiene lontano il pericolo di retrocessione.

Giampaolo senza Saponara e Ramirez, posiziona Defrel a ridosso delle due punte. De Zerbi rinnova la fiducia a Djuricic, offrendo una maglia titolare a Sensi appena convocato da Mancini: ne viene fuori un festival del gol, quattro per tempo e otto marcatori diversi.

La gara prende subito una direzione ben precisa. Il vantaggio della Sampdoria al 15' porta la firma dell’ex Defrel che non esulta sotto la curva dei tifosi di casa. Una rete estremamente facile per l’attaccante che sull'assist preciso di Quagliarella si ritrova solo davanti a Consigli. Passano due minuti e ancora Defrel potrebbe raddoppiare: dopo aver vinto un contrasto con Peluso si invola verso la porta avversaria ma viene anticipato da Consigli che sventa il pericolo.

Decisamente più intraprendente la squadra di Giampaolo che mostra di avere qualche motivazione in più rispetto ad un Sassuolo che non palesa grandi idee. Al 32' azione elaborata del Sassuolo che fa girare palla nei pressi dell’area doriana, ma il passaggio finale di Sensi per Boga risulta impreciso e la difesa ospite può ripartire.

Al 36' la seconda rete della Samp sempre favorita da un disimpegno sbagliato di Peluso. Quagliarella riceve palla, si accentra e di destro disegna una traiettoria imparabile per Consigli. ventunesima rete stagionale per l’attaccante fresco di convocazione in azzurro.

Un gol che sveglia il Sassuolo dal torpore e poco dopo Boga, dentro l’area piccola, riesce ad accorciare la distanze (38') raccogliendo un assist di Lirola. Non si vedrà un calco di alto livello al Mapei, ma le emozioni non mancano . E così passa almeno un minuto e la Sampdoria firma il tris con Linetty. La difesa del Sassuolo è praticamente immobile, serie di passaggi, Defrel appoggia verso Linetty che con un rasoterra getta nelle sconforto Consigli. Gol convalidato dopo un paio di minuti per verificare la posizione di Defrel. Ancora Samp vicina al quarto gol al 45':discesa alla destra di Gabbiadini, palla in mezzo, ci arriva Defrel che sbuccia a palla favorendo l’intervento di Consigli.

Nelle ripresa De Zerbi inserisce subito Locatelli e Babacar ma è la Sampdoria a passare nuovamente. Il poker lo firma Praet con una girata al volo sul cross di Murru. Partita che già ad inizio ripresa dà l’impressione di essere finita. E non basta la rete di Duncan (18') con un tiro da fuori toccato ad Anderson per cambiare l’inerzia del match. Anche perchè al 27' la Sampdoria raggiunge quota 5 con Gabbiadini, dopo che in precedenza Consigli aveva salvato la propria porta sul tiro ravvicinato di Quagliarella. Quando lo stesso Quagliarella al 38' esce per lasciare il posto a Sau, tutto lo stadio lo applaude per la generosa prestazione, impreziosita da un gol che lo mantiene al vertice della classifica cannonieri. In pieno recupero la terza rete del Sassuolo con Babacar con un tiro da fuori area.