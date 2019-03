Spal-Roma 2-1, Ranieri: "Non siamo stati squadra" - La classifica

Spal batte Roma 2-1 (1-0) nell’anticipo della 28esima giornata del campionato di calcio di serie A disputato a Ferrara.

RANIERI: "NON SIAMO STATI SQUADRA". «Abbiamo giocato contro una squadra e noi non siamo stati squadra. Abbiamo perso tutti i duelli a terra. Tra noi e loro i più determinati erano loro». Così, ai microfoni di Sky, l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, commenta il ko in casa della Spal.

«Dobbiamo essere più squadra e migliorare a livello fisico e tatticamente. Abbiamo corso anche noi, ma male». «Se la Roma va in Champions c'è un programma, altrimenti cambieranno aria in parecchi», ha concluso Ranieri.

L'altro anticipo: Sassuolo-Sampdoria 3-5

La classifica

Juventus 75

Napoli 57

Milan 51

Inter 50

Roma 47

Torino 44

Atalanta 44

Lazio 42

Sampdoria 42

Fiorentina 37

Parma 33

Sassuolo 32

Genoa 30

Cagliari 30

Spal 26

Udinese 25

Empoli 22

Bologna 21

Frosinone 17

Chievo (-3) 10

Lazio e Udinese una partita in meno