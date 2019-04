Un Parma incerottato vuole ripartire allo Stirpe

Mai come stavolta sarà, stasera a Frosinone, un Parma ai minimi termini. Partite con tante assenze se ne sono già giocate molte, ma perdere tutti in una volta Gervinho, Inglese e Alves, (con Biabiany ko, Ceravolo zoppo e Stulac non ancora pronto) significa lasciare a casa una dose di classe, forza ed esperienza difficile da surrogare.

Sulla carta è l'occasione migliore per essere così malridotti: il Frosinone in casa è alla fin fine impalpabile: 5 pareggi e 9 sconfitte, appena 9 reti segnate. Ha fatto molto meglio in trasferta, dove ha raccolto 12 punti.

Da un lato però bisogna ricordare che anche domenica contro la Spal la squadra di Baroni è parsa viva e vogliosa, dall'altro c'è l'antica sindrome del buon samaritano che da tempo attanaglia i crociati. Quella deleteria tendenza, cioè, a venire in soccorso di chi è in difficoltà. C'era l'anno scorso, e c'è stata quest'anno, quando ad esempio Semplici e Spalletti sono stati rianimati bellamente dai crociati, che poi con tutte le rimonte subite hanno dispensato punti a piene mani a bisognosi e non.

Ecco, stasera, con un ridotto tasso di classe, forza ed esperienza bisognerebbe proporsi, in una situazione che non sarà semplice sotto nessun aspetto, con un accresciuto cinismo, con la voglia di non commettere errori banali, e anzi di concretizzare quanto più possibile.

Venendo al dunque: senza Alves e Inglese sui piazzati difensivi ci sarà da soffrire e questo rende Sierralta un plausibile candidato a sostituire il portoghese. Con Bastoni formerebbe una coppia di centrali assai giovane e quindi lo si potrebbe impiegare come terzino, spostando in mezzo Iacoponi. In avanti piuttosto se starà bene Siligardi, in assenza di Ceravolo potrebbe fare lui il centravanti, ma a quel punto schierare Sprocati e Schiappacasse sarebbe un azzardo. Meglio forse un bel Dimarco esterno alto: tra l'altro la gamba dell'interista fa comodo in questi momenti e ci sarebbe la possibilità di passare al 4-4-2 o al 3-5-2 in ogni momento.

Staremo a vedere. La partita è delicata ma non decisiva. Le complicazioni di una sconfitta, se l'Empoli non facesse punti, sarebbero solo psicologiche. Portare a casa un risultato positivo invece avvicinerebbe assai alla meta.

I RISULTATI

Milan-Udinese 1-1

Cagliari-Juventus 0-2

Empoli-Napoli ore 19

Frosinone-Parma ore 21

Genoa-Inter

Roma-Fiorentina

Spal-Lazio

Torino-Sampdoria

Sassuolo-Chievo (Giovedì ore 19)

Atalanta-Bologna ore 21





LA CLASSIFICA

Juventus** 81

Napoli 63

Inter 53

Milan** 52

Atalanta 48

Lazio* 48

Roma 47

Sampdoria 45

Torino 45

Fiorentina 38

Genoa 33

Cagliari** 33

Parma 33

Sassuolo 32

Spal 29

Udinese 29

Bologna 27

Empoli 25

Frosinone 17

Chievo 11

*una gara in meno **una gara in più