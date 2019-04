Milano-Busseto: la «Direttissima». Da 70 anni nella storia del ciclismo

La ribattezzarono subito «Direttissima», perché quando nacque, nel 1949, era una delle gare per dilettanti più veloci d’Italia: tutta piatta, da Milano Rogoredo a Busseto, con arrivo (ieri come oggi) nel viale Pallavicino.

Poi è diventata la «Classicissima dei dilettanti», perché spesso si correva in contemporanea con la Milano-Sanremo. Sabato la Milano-Busseto compie 70 anni e celebra la settantesima edizione di un’affascinante epopea, con tanto di logo ad hoc realizzato da Gaia Bentley e Marisol Rroku, due studentesse della scuola media «Barezzi» di Busseto.

Orgoglioso Paolo Bossoni, presidente del Pedale Bussetano, società che organizza la gara fin dalla prima edizione: «è il frutto di tanta passione e lavoro. Fa parte della storia di Busseto, della nostra comunità, ma anche di quella del ciclismo italiano. Per me da corridore era un sogno vincerla: l'ho realizzato nel 1997. Oggi, da organizzatore, lavoro con il mio gruppo per fare sì che il giorno della corsa sia indimenticabile per chi lo vive».

Voluta soprattutto da Giannetto Cavitelli e dal commendator Gianfranco Stefanini, la gara vede la luce il 27 marzo del 1949. Una prima edizione subito avvincente: a Busseto si presentano otto fuggitivi, in volata scoppia un tubolare e cadono in cinque. Vince il ventitreenne ferrarese Claudio Ricci davanti a Loretto Petrucci (che poi conquisterà due Milano-Sanremo).

La terza edizione passa alla storia del ciclismo non tanto per la vittoria del mantovano Giorgio Pavesi, quanto per la caduta che pone fine alla carriera di Ernesto Colnago. Il ragazzo diventerà meccanico e, di lì a qualche anno, fonderà la celebre azienda di bici che porta il suo nome.

Nel ‘58 il bresciano Carlo Cressari vince al termine di una fuga solitaria di ben 120 chilometri, poi l’edizione del ‘59 va a Sante Gaiardoni, doppio oro olimpico su pista a Roma 1960.

Negli anni ‘60 il successo sfugge ai tanti talenti di casa nostra, e bisogna arrivare al 1970 per trovare un quasi profeta in patria: si tratta di Claudio Guarnieri, piacentino di Alseno in forza alla Belloni di Zibello.

Il 1971 è l’anno della vittoria di Francesco Moser: il trentino esce dal gruppo a 70 chilometri dal traguardo, con De Piazza. A Salso sbagliano strada, De Piazza cede di schianto, Moser no, e arriva a Busseto con 36 secondi sul plotone. «Pensavano di riprendermi da un momento all’altro - ha ricordato recentemente - ma avevano fatto i male i conti. Vincere quella gara è stata una grande soddisfazione».

Dopo la doppietta di Vittorio Algeri (’73-’74), ecco il giallo dell’edizione 1976: esulta il varesino Landoni, ma al suo fianco è in rimonta il bergamasco Casati. I giudici danno la vittoria a Landoni, ma una settimana più tardi, ricevute nuove foto, assegnano il successo a Casati.

Il fotofinish viene introdotto nel ‘79, quando vince (senza dubbi) il seigiornista Pierangelo Bincoletto. Nel ‘90 e nel ‘91 esulta un altro pistard, Giovanni Lombardi (oro a Barcellona ‘92).

Dal ‘94 la gara prende il via da Cremona, mentre dai primi anni Duemila (con Marcello Concari al timone) anche la partenza avviene da Busseto. Bossoni, bussetano doc e unico parmense nell’albo d’oro, vince la quarantanovesima edizione e l’anno dopo sembra poter fare il bis, ma arriva secondo dietro al messicano Meza.

Nel 2005 vince il reggiano Andrea Pagoto, mentre nel 2007 sono protagonisti i nostri Dodi e Malori, con una lunga fuga che alla fine però premia il britannico Ian Stannard (oggi colonna portante del Team Sky).

Nel 2010 il momento più difficile, con la gara che salta per difficoltà economiche e organizzative. Servono energie fresche e il Pedale Bussetano le trova: riparte nel 2011 con Bossoni presidente e un rinnovato gruppo di lavoro. Il resto è storia recentissima, con il nome di Simone Consonni, primo nel 2015 e oggi pro con la Uae Emirates, fiore all’occhiello in un albo d’oro dove sabato in duecentosognano di scrivere il proprio nome.

ALBO D’ORO

1949 CLAUDIO RICCI

1950 DONATO PIAZZA

1951 GIORGIO PAVESI

1952 ELISEO COMELLINI

1953 GIUSEPPE FAVERO

1954 ELISEO COMELLINI

1955 GIUSEPPE OGNA

1956 REMO TAMAGNI

1957 NEVIO VITALI

1958 CARLO CRESSARI

1959 SANTE GAIARDONI

1960 FRANCO ALBERTI

1961 ANGELO GARDA

1962 SERGIO ALZANI

1963 GIAMPIERO FORTI

1964 LUIGI ZUCCOTTI

1965 MARCO BELLETTI

1966 BRUNO VITTIGLIO

1967 GIORGIO BEDINI

1968 FRANCO VANZIN

1969 ENZO TREVISAN

1970 CLAUDIO GUARNIERI

1971 FRANCESCO MOSER

1972 ALDO PARECCHINI

1973 VITTORIO ALGERI

1974 VITTORIO ALGERI

1975 DINO PORRINI

1976 GIORGIO CASATI

1977 ALESSANDRO BETTONI

1978 GIUSEPPE SOLFRINI

1979 PIERANGELO BINCOLETTO

1980 CLAUDIO GIRLANDA

1981 MANRICO RONCHIATO

1982 PATRIZIO GAMBIRASIO

1983 GABRIELE FAEDI

1984 ANGELO TOSI

1985 G.BATTISTA BARDELLONI

1986 SALVADOR FORTUNATO

1987 ALBERTO DESTRO

1988 FABRIZIO BONTEMPI

1989 MAURIZIO TOMI

1990 GIOVANNI LOMBARDI

1991 GIOVANNI LOMBARDI

1992 GIAMPIERO POLTO

1993 GIUSEPPE ASERO

1994 MICHELE BROMBINI

1995 ELIO AGGIANO

1996 MARCO CANNONE

1997 PAOLO BOSSONI

1998 MIGUEL ANGEL MEZA (MEX)

1999 JAMIE BURROW (GBR)

2000 CRISTIAN PARRINELLO

2001 SIMONE CADAMURO

2002 LUIGI TIMPANARO

2003 CLAUDIO CORIONI

2004 RINO ZAMPILLI

2005 ANDREA PAGOTO

2006 FRANCESCO GINANNI

2007 IAN STANNARD (GBR)

2008 SALVATORE MANCUSO

2009 STEFANO BORCHI

2010 NON DISPUTATA

2011 CHRISTIAN DELLE STELLE

2012 NICOLA RUFFONI

2013 FEDERICO ZURLO

2014 NICOLAS MARINI

2015 SIMONE CONSONNI

2016 MICHAEL BRESCIANI

2017 PIETRO ANDREOLETTI

2018 MATTEO FURLAN