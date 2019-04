La Juve trema, subisce e poi vince: è campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva - L'albo d'oro

Dopo il ko contro l'Ajax che è costata alla Juve l'eliminazione in Champions, i bianconeri prima di festeggiare il loro ottavo scudetto consecutivo (35° della storia juventina). Viola in gol con Milenkovic, poi un palo e una traversa colpiti da Chiesa. Pareggio di Alex Sandro e gol della vittoria grazie ad un'autorete di Pezzella.

Festa... a metà

Prima della partita non c'era l’aria di festa, all’Allianz Stadium. Ma neppure è affiorata alcuna contestazione particolare o silenzi del tifo, se non gli striscioni degli ultrà appesi con le scritte al contrario nella curva Sud, per la doccia fredda dell’eliminazione dalla Champions e dopo le critiche via social di tantissimi tifosi. Il gol di Milenkovic dopo 6' ha raggelato i tifosi bianconeri e qualcuno dalle tribune ha gridato «sveglia!». I tifosi viola, poche centinaia, hanno intonato un coro di sfottò «Amsterdam «Amsterdam!».

Risultati

Parma - Milan 1-1

Bologna - Sampdoria 3-0

Cagliari - Frosinone 1-0

Empoli - Spal 2-4



Genoa - Torino 0-1

Lazio - Chievo 1-2

Udinese - Sassuolo 1-1

Juventus-Fiorentina 2-1

Inter-Roma alle 20,30

Napoli-Atalanta lunedì alle 19

Classifica

Juventus 87

Napoli 67

Inter 60

Milan 56

Roma 54

Atalanta 53

Torino 53

Lazio 52

Sampdoria 48

Fiorentina 40

Cagliari 40

Sassuolo 38

Spal 38

Parma 36

Genoa 34

Bologna 34

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo 14

Albo d'oro

1898

Genoa

1899

Genoa

1900

Genoa

1901

Milan

1902

Genoa

1903

Genoa

1904

Genoa

1905

Juventus

1906

Milan

1907

Milan

1908

Pro Vercelli

1909

Pro Vercelli

1910

Inter

1911

Pro Vercelli

1912

Pro Vercelli

1913

Pro Vercelli

1914

Casale

1915

Genoa

1916

NON DISPUTATO

1917

NON DISPUTATO

1918

NON DISPUTATO

1919

NON DISPUTATO

1920

Inter

1921

Pro Vercelli

1922

Pro Vercelli

1923

Genoa

1924

Genoa

1925

Bologna

1926

Juventus

1927

Torino

(Revocato)

1928

Torino

1929

Bologna

1930

Inter

1931

Juventus

1932

Juventus

1933

Juventus

1934

Juventus

1935

Juventus

1936

Bologna

1937

Bologna

1938

Inter

1939

Bologna

1940

Inter

1941

Bologna

VI

1942

Roma

1943

Torino

1944

VV.FF. La Spezia (Non riconosciuto)

1945

NON DISPUTATO

1946

Torino

1947

Torino

1948

Torino

1949

Torino

1950

Juventus

1951

Milan

1952

Juventus

1953

Inter

1954

Inter

1955

Milan

1956

Fiorentina

1957

Milan

1958

Juventus

1959

Milan

1960

Juventus

1961

Juventus

1962

Milan

1963

Inter

1964

Bologna

1965

Inter

1966

Inter

1967

Juventus

1968

Milan

1969

Fiorentina

1970

Cagliari

1971

Inter

1972

Juventus

1973

Juventus

1974

Lazio

1975

Juventus

1976

Torino

1977

Juventus

1978

Juventus

1979

Milan

1980

Inter

1981

Juventus

1982

Juventus

1983

Roma

1984

Juventus

1985

Verona

1986

Juventus

1987

Napoli

1988

Milan

1989

Inter

1990

Napoli

1991

Sampdoria

1992

Milan

1993

Milan

1994

Milan

1995

Juventus

1996

Milan

1997

Juventus

1998

Juventus

1999

Milan

2000

Lazio

2001

Roma

2002

Juventus

2003

Juventus

2004

Milan

2005

Juventus

(Revocato)

2006

Inter

2007

Inter

2008

Inter

2009

Inter

2010

Inter

2011

Milan

2012

Juventus

2013

Juventus

2014

Juventus

2015

Juventus

2016

Juventus

2017

2018

Juventus

2019

Juventus

Scudetti vinti

Juventus 35

Inter 18

Milan 18

Genoa 9

Bologna 7

Pro Vercelli 7

Torino 7

Roma 3

Fiorentina 2

Lazio 2

Napoli 2

Cagliari 1

Casale 1

Hellas Verona 1

Novese 1

Sampdoria 1