Indimenticato e indimenticabile, Tomas Brolin (148 presenze e 20 gol nel primo quinquennio degli anni '90, con un ritorno nel '97 e un palmares spettacolare tutto targato Parma: 1 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa UEFA, 1 Coppa UEFA) è tornato a far visita a Parma , come mostra lo stesso ex attaccante con un post su Instagram in cui è in posa in Piazza Garibaldi e un messaggio: "Buongiorno Parma! #piazzagaribaldiparma" .