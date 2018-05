Seconda giornata di Cibus: ancora code in autostrada, fin dalle 8 di questa mattina. Visto il grande traffico in entrata, anche dalla città, ci sono stati problemi nelle strade in zona Fiera per tutta la mattina.

In A1 si sono formati fino a 9 chilometri di coda fra Terre di Canossa-Campegine e Parma.

