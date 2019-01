A1, scontro fra due camion: 9 chilometri di coda tra Fidenza e Piacenza

In A1 si registrano 9 chilometri di coda tra Fidenza e il bivio A1/complanare Piacenza, a causa di un incidente.

Si tratta di uno scontro fra due camion avvenuto al km 60, alle 6,20, nel tratto piacentino di autostrada. In un primo momento l'A1 è stata chiusa. Ora il tratto coinvolto è aperto ma restano 9 chilometri di coda verso Milano.

Dice Autostrade:

Chi è diretto a Milano deve seguire le indicazioni per la Diramazione per Fiorenzuola, proseguire sulla A21 Piacenza-Brescia verso Brescia per poi immettersi sulla A4 Milano-Brescia verso Milano; in alternativa, sulla A21 stessa è possibile uscire e rientrare a Castelvetro e seguire le indicazioni per la A1.

Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari.